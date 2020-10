De Sciglio, Rugani e Khedira. Sono questi i nomi dei giocatori in uscita per la Juve, quelli su cui Fabio Paratici lavora, pur ascoltando tutte le possibilità di mercato. In entrata e in uscita. Avvicinandosi alla chiusura, però, aumenta sempre più il numero degli incedibili, a meno di offerte proibitive. Secondo Sky Sport, la Fiorentina ha chiesto Merih Demiral in uno scambio a sorpresa con la Juventus per Federico Chiesa come parte dell'affare. Ma la risposta dei bianconeri è stata chiara: no secco.