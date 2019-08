Nella conferenza stampa di presentazione - qui potete leggerla integralmente -, Merihha inevitabilmente parlato dei suoi idoli. Tra questi, il centrale turco ha parlato di, che tanto gli stanno insegnando in questi primi giorni a Torino: "Quando ero piccolo giocavo sulla sinistra ma a 11-12 anni mi hanno spostato in difesa. Essere qui per me è un grande onore. Nuovo? Mi sta aiutando tantissimo nell'ambientamento, così come Bonucci e altri giocatori importanti della Juve. Mi stanno molto vicino, spero di acquisire esperienza dalla loro esperienza.? Ho sentito che i tifosi mi accostano a lui ed ho visto i suoi video. Essere paragonato a lui è un onore. Spero nel più breve tempo possibile di scendere in campo ed essere un giocatore molto forte e dare il meglio di me. Ho sempre avuto idoli ma i miei veri idoli sono le persone con cui sto giocando adesso come".