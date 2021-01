Ricordate quella foto insieme di Merih Demiral e Hakan Calhanoglu, all'aperto vestiti casual? Ieri a San Siro si sono incontrate Milan e Juventus, e inevitabilmente i due amici e connazionali hanno approfittato dell'occasione per scattare un'altra foto insieme. Negli spogliatoi dello stadio Meazza, si sono fatti ritrarre l'uno tenendo la maglia dell'altro. Entrambi sono al centro di voci di mercato: Calhanoglu sta trattando il rinnovo di contratto col Milan, con diversi club tra cui la stessa Juve a osservare per valutare un'opportunità a parametro zero; Demiral, invece, secondo voci provenienti dalla Turchia vorrebbe maggior minutaggio e dunque non disdegnerebbe una cessione per potersi guadagnare chance in vista degli Europei.