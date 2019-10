Non solo calcio. Il difensore della Juventus Merihha detto la sua sull'azione militare turca nel nord della Siria contro la minoranza curda: "Laha un confine lungo 911 km con la Siria ed è lì che si forma un corridoio terrorista. Il PKK è responsabile della morte di 40mila persone, incluse donne, bambini e infanti. La missione della Turchia è finalizzata a prevenire la creazione di un corridoio terrorista sul nostro confine meridionale e risistemare 2 milioni di siriani in una zona sicura".Un post che non è certamente passato inosservato, quello di Merih. In tanti hanno chiesto al centrale bianconero di cancellare il suo messaggio, di ritirare di fatto il suo supporto al governo turco. "Sei un calciatore della Juventus! Lo sai che i valori della società per cui lavori sono contrari alla violenza e alla guerra? - gli scrive una tifosa -. Informati e cancella questo tweet. Se poi sei a favore della strategia d'invasione di Erdogan, vergognati!". Da Demiral, nessuna replica.