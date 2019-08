di Andrea Menon

Chi rimane alla Juve? La scelta è solo una e sulla carta è già fatta. I bianconeri hanno bloccato Merih Demiral e non hanno nessuna intenzione di cederlo, perché il turco ha convinto tutti nella prima parte di questa stagione, guadagnandosi un posto nelle rotazioni di Sarri. Niente Milan e niente plusvalenza, ma solo una volontà chiara: restare alla Juve.



RUGANI - Diverso il capitolo che riguarda Daniele Rugani. Il difensore ex Empoli è in uscita, nonostante un feeling forte con Sarri nato proprio in Toscana. La Juve ha scelto: lui è sul mercato. E anche i segnali sono stati piuttosto chiari. A cinque giorni dalla fine del mercato, però, l'affare con la Roma non si sblocca: la Juve vuole prestito con obbligo di riscatto, i giallorossi invece vorrebbero inserire un diritto di riscatto e, intanto, hanno chiuso per Smalling. Prestito secco dallo United, spiega Sky Sport, che complica e non poco i piani.