Il mercato si infiamma sull'asse Atalanta-Juventus. Dopo l'operazione-Romero, i nerazzurri ci riprovano mettendo nel mirino Merih Demiral. Il grande ostacolo è rappresentato dall'ingaggio del giocatore che piace anche in Premier League, ma i nerazzurri valutano se presentare un'offerta ufficiale per il difensore. Dall'altra parte c'è la Juve che non lo considera incedibile come qualche tempo fa, ma lo venderà solo per una proposta all'altezza delle sue qualità.