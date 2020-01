Si sono appena conclusi gli esami di Merih Demiral. Si attende solo l'ufficialità dell'infortunio ed i relativi tempi di recuperoMerih Demiral è appena arrivato al J Medical per sostenere gli esami al ginocchio e capire l'entità dell'infortunio che ha subito nel primo tempo del match contro la Roma. Sensazioni non positive per il difensore della Juventus che ha segnato il gol del vantaggio bianconero prima di farsi male. Anche Sarri ha confermato nel post partita che l'infortunio potrebbe essere più grave di una semplice distorsione: "La sensazione è che l'infortunio di Demiral sia serio - le sue parole a Juventus TV - . La distorsione al ginocchio è chiara, cerchiamo di capire l'intensità ma anche se ci sono danni strutturali notevoli. La sensazione, ho visto il medico, non è positiva anche se non si sbilancia. Speriamo..."