Saat 15.00 itibariyle açık artırmalarda formalara verilen en yüksek teklifler @vefakuzu ve @Mehmettumbull tarafından verilmiştir ve aşağıdaki şekildedir.



Tekliflerinizi bugün saat 22.00'a kadar @TeamDemiral ve teamdemiral@gmail.com üzerinden iletebilirsiniz. pic.twitter.com/UbTuOaSGO4 — Merih Demiral (@Merihdemiral) February 8, 2023

Dopo il violentissimo terremoto che ha letteralmente messo in ginocchio la Turchia, l'ex calciatore della Juve Merih Demiral ha partecipato ad un iniziativa per aiutare il suo paese in queste ore di devasto totale. Il turco ha infatti messo all'asta le magliette indossate e autografate da Cristiano Ronaldo, Leonardo Bonucci e da Paulo Dybala. Quelle del Campione d'Euorpa in carica e del portoghese sono a tinte bianconere, a differenza di quella della Joya chè è invece della stagione in corso. Fino a questo momento sono stati raccolti circa 90.000 euro, ma la cifra è destinata a salire, dato che si potrà partecipare all'asta fino alle 22 di questa sera.