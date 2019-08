"La Juve ha tra i migliori calciatori al mondo, specialmente in difesa. Ripeto che per me è un onore essere qui. Spero di essere titolare nel più breve tempo possibile, tutti i miei sforzi sono orientati a raggiungere il prima possibile il il miglior stato di forma". Parole e musica di Merih, che in conferenza stampa ha risposto alle domande e alle curiosità dei giornalisti presenti. Merih ha poi fatto il solito iter del post presentazione: prima il Museum, dove ha potuto ammirare la storia della Juventus; quindi lo Stadium. Il terreno di gioco ma soprattutto lo spogliatoio, luogo sacro che condividerà con i suoi compagni.