Merih Demiral può sperare in un miracoloso ritorno in campo a giungo, quando il campionato potrebbe ripartire. Il difensore turco è alla prese con il programma di recupero della rottura del crociato rimediata a gennaio contro la Roma. Il suo rientro era previsto per la prossima stagione, ma la sospensione di coppe e Serie A e la possibile ripresa tra un mese e mezzo, possono far sperare Sarri e compagni di riaverlo presto in gruppo. Nel frattempo, il classe ’98 si è fatto apprezzare per quanto dimostrato sul campo nella prima parte di stagione, finendo nel mirino di Diego Simeone. Indiscrezioni dalla Spagna rivelano come quello di Demieral sia un profilo notevolmente gradito dal Cholo per rimpiazzare il possibile partente Savic.