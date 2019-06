Il Sassuolo sta cercando un sostituto a Merih Demiral, promesso sposo della Juventus a partire dalle prossime settimane di mercato. I neroverdi, secondo quanto riportato da La Gazzetta di Modena, stanno pensando a Cristian Romero, talento classe '98 che il Genoa ha di fatto già ceduto ai bianconeri in ottica futura, ma che potrebbe restare in prestito ai rossoblù almeno per la prossima stagione. La Juventus potrebbe anticipare la chiusura dell'affare e girarlo al Sassuolo, portando avanti un caldissimo asse di mercato.