Merih Demiral può essere considerato un nuovo calciatore della Juventus. Il difensore turco arriverà in bianconero per 15 milioni di euro. Il Sassuolo lo ha acquistato a gennaio per 7 milioni e i campioni d'Italia hanno esercitato l'opzione per acquistarlo a titolo definitivo. A meno di clamorose sorprese, Demiral resterà in rosa e sarà uno dei difensori a disposizione di Maurizio Sarri nella prossima stagione.