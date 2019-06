Merih Demiral non è stato acquistato dalla Juventus per una questione economica: a raccontarlo è Calciomercato.com. Secondo il portale specializzato, Fabio Paratici è un grandissimo estimatore del difensore. Convinto delle sue potenzialità, il direttore o ha voluto fortemente prendere a gennaio per anticipare la concorrenza dalla Premier League e ci ha visto lungo. Merih ha vissuto sei mesi ad alti livelli, chi ha seguito il Sassuolo in ogni match da vicino lo sa bene. Non è un caso se l'Atlético Madrid ha tentato lo scippo con un'offerta da 25 milioni; niente da fare, la Juve si è presa Demiral e al momento l'idea è di tenerlo in rosa per la prossima stagione, senza prestiti o soluzioni simili.