Come racconta Goal.com, Demiral sarà presto un giocatore dell'Atalanta. A titolo definitivo. Tutte le strade portano infatti alla cessione totale del giocatore. Tra Merih Demiral e l’Atalanta non sono previsti intoppi. Anzi, tutt’altro. Per Goal, la Dea al termine della stagione metterà le mani sul cartellino del 24enne difensore centrale turco, versando una cifra di poco superiore ai 20 milioni nelle casse della Juventus. Insomma, strada tracciata.