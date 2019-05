Merih Demiral si avvicina sempre di più alla Juventus. Il turco arrivato al Sassuolo lo scorso gennaio e diventato in breve tempo la rivelazione della difesa di De Zerbi, ha convinto la dirigenza bianconera.



LA SCELTA DELLA JUVE - Nell'affare Demiral, riporta Sky Sport, la Juve si è riservata l'opzione di acquisto a giugno per circa 15 milioni, ovvero il doppio di quanto investito dal Sassuolo nella finestra invernale di mercato. E in questi giorni i bianconeri avrebbero rotto gli indugi e deciso di acquistare il giocatore. Restano da definire alcuni dettagli, ma Demiral è a un passo dal trasferimento a Torino.