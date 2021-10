Merih Demiral e Cristiano Ronaldo sono due giocatori che fino alla passata stagione facevano parte della rosa della Juventus. Il difensore turco quest'estate è passato all'Atalanta, mentre il fuoriclasse portoghese è partito alla volta del Manchester United. I due si sono reincontrati ben presto, però: mercoledì sera in Champions League si sono sfidati a Old Trafford nella sfida vinta in rimonta dallo United da 0-2 a 3-2. Una partita sontuosa da parte di Demiral, la cui uscita dal campo all'intervallo a condizionato pesantemente la prestazione della Dea nel secondo tempo.

Questo il post social di Demiral dedicato a CR7 dopo il match: