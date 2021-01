1









Dopo le continue voci di mercato che lo vorrebbero "rabbuiato" in una Juventus che non può ancora garantirgli la piena titolarità in vista degli Europei di quest'estate, la condizione fisica di Merih Demiral continua a essere un caso da studiare. Dopo l'infortunio muscolare della prima settimana di dicembre, il difensore turco non è ancora riuscito a tornare a calcare i campi con continuità e anche oggi, nel ballottaggio con Chiellini, Pirlo ha optato per far giocare la quarta partita di fila all'anziano capitano. Demiral col Bologna è entrato solo nei minuti di recupero per regalare una virtuale standing ovation a McKennie e dopo la partita è rimasto sul campo dell'Allianz Stadium a fare corse e allunghi in solitaria. Ogni momento è buono per percorrere la strada del recupero completo.