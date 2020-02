è volato a Innsbruck. Il giovane difensore turco della Juventus, ai box per la rottura del legamento crociato nella partita contro la Roma di gennaio, è tornato nella clinica in cui è stato operato per un controllo di routine. A testimoniare il viaggio, ci ha pensato lo stesso Demiral, che ha postato una storia su Instagram assieme ai medici della clinica. Da ricordare, ovviamente, che in Austria è stato operato anche Giorgio Chiellini, che ieri sera contro la Spal ha trovato la sua prima da titolare dopo più di 180 giorni dalla prima di campionato contro il Parma. Che sia di buon auspicio, in attesa, ovviamente, che recuperi Demiral.