La Juventus ha un buon rapporto di mercato con il Barcellona, vedi soprattutto l'operazione Pjanic-Arthur. E ha di nuovo messo gli occhi in casa blaugrana. Non solo per Antoine Griezmann, ma anche per Ousmane Dembelé. Il giocatore francese ha vissuto finalmente una vera esplosione sotto la guida tecnica di mister Koeman, ma il suo contratto scade nel 2022 e, con le trattative per il rinnovo ancora arenate, il Barça può seriamente pensare di venderlo quest'estate per monetizzare quanto più possibile.

LO SCOGLIO - Su Dembelé ci sono diversi club, spiega Calciomercato.com: oltre alla Juve ci sono Manchester United, Liverpool e Paris Saint-Germain. Al giocatore piacerebbe molto vestire il bianconero. Come fare allora per bruciare cotanta concorrenza? Le chiavi sono essenzialmente due: uno scambio che preveda Adrien Rabiot, apprezzato a Barcellona, o la cessione di un big per avere a disposizione i 50 milioni di euro necessari a comprare Dembelé.