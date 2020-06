9









Ousmane Dembélé ha detto sì alla Juve. E' l'ultima voce dalla Spagna, con il Mundo Deportivo, che identifica nel francese il nome giusto per sbloccare gli affari tra bianconeri e Barcellona. E' l'ultima idea blaugrana, proposta nei giorni scorsi a Paratici, perché il club catalano punta ancora a chiudere il colpo Pjanic, inserendo quell'Arthur poco convinto di lasciare la Spagna, ma nel frattempo amplia il pacchetto delle scelte. LE OPZIONI - Dembélé ha già detto sì alla Juve. Vuole cambiare aria, vuole riprendere fiducia e minuti dopo l'infortunio che ne ha condizionato l'esplosione a Barcellona, dove è arrivato con un cartellino pesantissimo (105 milioni più bonus) e tante belle aspettative. Vuole rilanciarsi e la Juve è occasione giusta. Una parziale apertura sembra arrivata anche dalla Juve, nonostante la formula non sia ancora chiara: difficile l'affare a titolo definitivo, visto il costo del già citato cartellino, più probabile un prestito. Darebbe a tutti più tempo per decidere, per valutare le condizioni fisiche, morali e di ripresa di Dembélé prima di investirci.