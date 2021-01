Moussa Dembelé è uno dei nomi nella lista della Juventus alla ricerca della quarta punta per completare l'attacco finora composto da Dybala, Ronaldo e Morata. Con il presidente del Lione Aulas i rapporti sono ottimi, soprattutto dopo la cessione di De Sciglio in Francia, e i bianconeri potrebbero provare a intavolare una trattativa. Il francese è nel mirino di Paratici, e, secondo quanto riporta Football Insider in questi giorni ha anche rifiutato una proposta del West Ham.