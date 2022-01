Mentre il suo rinnovo è appeso un filo, il Barcellona cerca soluzioni per Ousmane Dembele. Una porta alla cessione immediata, ma serve l'acquirente giusto. Ecco perché, secondo quanto riportato da Ara Esports, la società catalana avrebbe proposto uno scambio al Manchester United. In blaugrana finirebbe Anthony Martial, anch'egli tra i nomi accostati alla Juventus che - se l'affare andasse in porto - vedrebbe svanire in un sol colpo due potenziali obiettivi di mercato per il suo attacco, reparto che con la partenza di Morata avrebbe probabilmente bisogno di un paio di innesti.