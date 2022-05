Accostato più volte alla Juventus, Ousmane Dembélé non ha ancora deciso il suo futuro. Dell'esterno offensivo francese, il cui contratto col Barcellona scadrà tra pochi giorni, ha parlato così il suo agente: "Il futuro di Ousmane resta aperto. Siamo sempre stati rispettosi verso tutti i club e continueremo ad esserlo mentre le cose si evolvono. Quando sarà il tempo giusto per prendere una decisione, Ousmane sceglierà la migliore opzione per il futuro". Queste le parole riportate dal giornalista Fabrizio Romano.