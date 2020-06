La Juventus ha fatto i suoi sondaggi con il Barcellona, ma arrivare a Ousmane Dembelé non sarà facile. Certo, i bianconeri vorrebbero sfruttare i canali preferenziali aperti con i catalani, ma far quadrare i conti sarà complicato, anche alla luce di uno scambio con Pjanic. Inoltre, come riporta Mundo Deportivo, c'è anche da registrare la concorrenza del Liverpool, con Jurgen Klopp che avrebbe individuato nel giovane francese l'alternativa a Timo Werner del Lipsia, obiettivo primario dei Reds. Infine, il Barcellona ha fatto sapere che cederebbe Dembelé preferibilmente in prestito.