Dalla Spagna continuano a circolare voci su Ousmane Dembélé e la Juventus. Il francese è considerato sacrificabile dal club blaugrana nonostante i 125 milioni pagati dai catalani poco meno di tre anni fa per strapparlo al Borussia Dortmund. Doveva essere il post-Neymar ma il francesino non si è dimostrato all'altezza dentro e fuori dal campo. Le indiscrezioni su un'apertura al prestito alla Juve del classe '97 non trovano però riscontri e la posizione della Juve resta la stessa che vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane. SOLO ARTHUR - In cambio di Pjanic la Juve continua a volere solo e soltanto Arthur. Il centrocampista brasiliano ha caratteristiche che nessun altro calciatore bianconero ha là in mezzo al campo. E' un pallino di Paratici e Sarri ma per ora la sua volontà non cambia. Non ha intenzione di lasciare il Barcellona e la Juve non pensa a nessun altra alternativa. Se salta il tavolo con il Barcellona alla Continassa sono pronti a riallacciare i rapporti con Chelsea e PSG che già si sono fatti sentire negli ultimi giorni. Pjanic preferisce il Barcellona alle destinazioni in Premier e Liga ma la Juve lo cede al Barça solo per Arthur. Su Dembélé non ci sono riscontri.