Ieri la notizia: si è fermato Ousmane Dembele. Come comunica il Barcellona, problema muscolare per l'esterno francese, costretto a uno stop di cinque settimane. Come raccontato dal Mundo Deportivo, la Juve avrebbe chiesto informazioni anche sul giovane esterno d'attacco francese. Dembele è approdato in blaugrana per una cira incredibile: 105 milioni più 42 legati a diversi bonus. Il classe 1997 doveva rappresentare il post Neymar, ma non è mai completamente esploso con la maglia catalana. E adesso? Adesso ci pensa la Juve, ben consapevole di una clausola rescissoria da 400 milioni di euro.