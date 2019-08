La Juve pensa già al futuro. O almeno anche al futuro. L’inizio del forcing per Moussa Dembelé ne è la conferma. Anche se l’attaccante francese forse è stato anche un pensiero per l’immediato, un piano B o qualcosa di più nel caso in cui Fabio Paratici fosse riuscito a sbloccare il mercato in uscita per quel che riguarda un attacco ancora intasato oltre ogni più negativa aspettativa. Il piano A è noto, porterebbe a Mauro Icardi. Ma fino a quando sia Mario Mandzukic che Gonzalo Higuain e Paulo Dybala resteranno al loro posto, non ci sarà spazio né per il piano A né per tutte le alternative. E per capire come Dembelé fosse già nei piani della Juve, seppur sotto traccia, è sufficiente ascoltare le recenti parole di Jean-Michel Aulas: “Il Lione non è interessato alle offerte per Moussa, che è il primo simbolo del nuovo progetto OL. Si tratta di una questione di principio, non ha prezzo”, una dichiarazione che tira in ballo tutti, dallo United alla Juve. Ma la corsa è appena iniziata.



OBIETTIVO - Come scrive calciomercato.com, per lui, anche per lui, si sono mossi gli osservatori della Juve venerdì scorso. Lo faranno spesso in questa stagione, il Lione d’altronde è una squadra storicamente tenuta sotto controllo. Altri talenti piacciono e non poco, da Tousart ad Aouar. Me è Dembelé in questo momento a essere la stella del Lione che più appare pronto per il grande salto in un club come la Juve. Monitorato fin dal suo passaggio al Fulham, ex enfant prodige e ora finalmente punto di riferimento in Ligue 1. Tra alti e bassi si è fatto notare nella passata stagione, mentre tutto gli occhi erano puntati su Tanguy Ndombele. E ora la Juve è pronta ad avviare il forcing, per togliersi ogni dubbio in tempo utile da poter battere la concorrenza che già ora vede il Manchester United al fianco dei bianconeri, ma soprattutto per ammorbidire il solito osso duro Aulas. Per questa estate non è una questione di soldi, presto lo diventerà. I 22 milioni spesi un anno fa per acquistarlo dal Celtic dovranno essere raddoppiati o triplicati. Intanto la Juve lo studia, intanto Dembelé punta a diventare grande davvero.