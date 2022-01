Continua a far discutere Dembelé, dopo la sua scelta di non rinnovare con il Barcellona che ha subito acceso su di lui i riflettori del mercato, con la Juve spettatrice interessata. Del giocatore ha parlato anche l'ex blaugrana Hristo Stoichkov, che non gli ha risparmiato una forte critica: "Da straniero conoscevo la storia del club quando c'erano Kubala, Carrasco, Lineker, José Mari Bakero, Julio Salinas", le sue parole. "Dembelé non hai mai capito cos'è il Barcellona. Se non ha voglia non sporchi il simbolo, basta che dice di volersene andare senza vestire più quella maglia. Ha fatto bene Xavi a non averlo convocato, lo spogliatoio merita rispetto".