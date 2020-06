La Juve l'ha corteggiato. E' arrivata la conferma di fatto 'ufficiale' da parte dell'entourage di Ousmane Dembelé, nella persona dell'agente Sissoko. Al canale televisivo dell'Equipe (L'Equipedusoir), il procuratore non ha voluto negare o confermare se Dembelé sia disposto o meno ad andare alla Juventus. Né ha voluto parlare del possibile rinnovo con il Barcellona. Semplicemente, si è limitato a manifestare di "non aspettarsi un addio anticipato del giocatore dalla Catalogna". La Juve, secondo quanto riportano in Spagna, vorrebbe un prestito.