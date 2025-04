Quando Ousmane Dembelè è stato vicino alla Juventus

Getty Images

È bastata una manciata di minuti a Ousmaneper lasciare il segno nella semifinale ditra. L’esterno francese ha sbloccato il match, firmando il primo gol di questa fase ad altissimo livello, con una giocata che ha fatto esplodere i tifosi parigini. Finalmente protagonista, Dembélé sta vivendo la sua stagione di consacrazione sotto la guida di Luis Enrique, che è riuscito a dargli continuità, fiducia e un ruolo centrale nel progetto tecnico del PSG.Un cambiamento radicale rispetto agli alti e bassi vissuti negli anni precedenti, in particolare nella sua lunga e travagliata esperienza al Barcellona. Qui, più che per le prestazioni in campo, Dembélé finiva spesso sulle pagine dei giornali per ritardi agli allenamenti, problemi fisici e scelte discutibili nella vita privata. Una parabola discendente che lo aveva trasformato in una potenziale occasione di mercato.

Dembélé e il retroscena Juventus

Durante l’inverno del 2021, con il Barcellona in piena crisi tecnica ed economica, il nome di Dembélé era finito con insistenza sul taccuino della Juventus. Secondo quanto riportavano i media spagnoli all’epoca, i bianconeri avrebbero addirittura trovato un accordo con l’agente del giocatore in vista del 2022. "La Juventus ha un accordo con l’agente per il 2022", titolavano in Spagna.Alla fine, però, l’affare non si concretizzò. Dembélé rimase in Catalogna, attraversando ancora momenti complicati, prima del passaggio al PSG che ora sta segnando la sua rinascita. Il talento che tutti aspettavano sembra finalmente esploso, e lo ha fatto nella notte più importante, sotto i riflettori della Champions. La Juventus, intanto, può solo guardare e pensare a cosa avrebbe potuto essere.