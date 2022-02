Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore del Barcellona Xavi ha parlato anche di Ousmane Dembélé, la cui permanenza nel club blaugrana resta un rebus in virtù del mancato rinnovo di contratto in scadenza: "Non ci spareremo sui piedi. - ha detto Xavi - Dembélé fa parte della nostra squadra e giocherà quando sarà chiamato in causa. È un professionista, sempre, e il suo impegno è impeccabile. Quando avremo bisogno di lui ci aiuterà, su questo non ho dubbi".