In scadenza il prossimo giugno, Ousmane Dembélé si sta riprendendo il Barcellona a suon di ottime prestazioni. Il futuro del francese - accostato anche alla Juventus - resta tuttavia in bilico. Ne ha parlato anche l'allenatore blaugrana Xavi in conferenza stampa: "Il club ci sta lavorando, Ousmane è un giocatore molto importante per il nostro gioco. Spero che rimanga qui, con lui saremo più forti. Firmerei ora per il suo rinnovo, senza dubbio! Ma è una trattativa. Potrebbe essere uno dei migliori giocatori del mondo nella sua posizione".