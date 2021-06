Ousmane Dembelé, a L'Equipe, ha parlato del futuro e di Messi. Ancora oggi è un obiettivo della Juventus.



FUTURO - "Incontrerò la dirigenza del Barcellona. Ho ancora tempo, non ho fretta, nemmeno loro, vedremo cosa succede. Prima mi concentro completamente sull'Europeo, poi andrò in vacanza. È stata una stagione lunga".



MESSI - "Andiamo molto d'accordo. È un bravo ragazzo, un leader, è aperto, parla molto. Mi sono trovato molto bene con lui dal mio primo giorno. Non è una pressione giocare con lui, dà molti consigli sul campo. Mi dice sempre di colpire, dribblare e saltare l'avversario. È sempre nella posizione giusta per farmi passare la palla".