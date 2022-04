"Ousmane deve restare qui al Barcellona". Parole che arrivano direttamente dal suo compagno Aubameyang e probabilmente non casuali: lo strappo di inizio stagione si è pian piano ricucito, anche grazie alle ottime prestazioni di Dembélé coincise con l'arrivo di Xavi. Secondo quanto riportato in Spagna, Dembélé - in scadenza e accostato anche alla Juve - potrebbe rinnovare: nuovi incontri tra il suo entourage e il Barcellona sono previsti nelle prossime settimane.