Ousmane Dembélé e il Barcellona sembrano sempre più lontani. L'esterno francese, in scadenza di contratto, è stato più volte accostato alla Juventus negli scorsi mesi e della sua situazione ha parlato il presidente blaugrana Laporta: "Dembélé ha una proposta per rinnovare ma non abbiamo notizie sul fatto che l’abbia accettata, da parte sua non ci è arrivata una risposta", ha detto Laporta. Secondo diversi rumors, Dembélé sarebbe pronto a firmare col Chelsea.