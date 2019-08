Come racconta Calciomercato.com, venerdì sera a Lione la Juve ha mosso i primi passi verso il piano B dell'attacco: se dovesse sfumare l'operazione Icardi, infatti, la Juve avrebbe individuato in Moussa Dembelé il rinforzo giusto da regalare a Maurizio Sarri. Nella gara tra il Lione - squadra detentrice del cartellino dell'attaccante - e l'Angers, finita 6-0 per i padroni di casa con doppietta dello stesso Moussa, gli scout della Juventus si erano già messi in moto. Ma non solo per l'ex Celtic, anzi: sono tanti i ragazzini terribili sotto contratto con Aulas. A partire da Tousart per arrivare ad Aouar. Il centravanti può avere le caratteristiche giuste per spaccare le diffese avversarie...