C’è una parola, che compare nelle diagnosi post esami strumentali, che spaventa i calciatori e può condizionarne la carriera: pubalgia. Dolore che si presenta e poi scompare, per ricomparire all’improvviso. Mancanza di sicurezza, paura quando si accelera e si cambia direzione. Come un ago beffardo all’altezza dell’inguine, che decide di pungere quando più lo gradisce.: ci ha lavorato in estate, per presentarsi al meglio all’avvio della stagione della Juventus. Si è ripresentato in inverno e lo ha tenuto fuori dai convocati di Allegri, prima di partire per il Mondiale.. Lo dimostra il minutaggio e lo scarso impatto avuto per la Serbia, una delle grandi deluse di Qatar 2022: 66 minuti anonimi contro il Brasile, panchina contro il Camerum, 55 minuti e un gol nella sfida contro la Svizzera. Poi l’eliminazione, le valigie e le vacanze, prima di ripresentarsi alla Continassa.. La Juventus lo riaccoglierà ammaccato e deluso, per quanto abbiamo raccontato prima. I piani del club, al di là di quanto successo, su di lui non cambiano. Il numero 9 bianconero è ancora al centro del progetto tecnico presente e futuro di Madama. Tutto intorno a lui, però, e non si può distogliere lo sguardo su questo, è cambiato, o cambierà a fine stagione.I top club europei guardano da vicino in casa Juve, per vedere se dalle macerie post terremoto societario può spuntare un gioiello da depredare. Vlahovic sicuramente è da iscrivere alla categoria di prezioso da proteggere,