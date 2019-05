Il Milan ha l'amaro in bocca per il pareggio della Juve contro l'Atalanta. A confermarlo l'attaccante rossonero Piatek ai microfoni di Sky Sport: "Ero sicuro che la Juve avrebbe vinto contro l'Atalanta ma alla fine è uscito un pareggio, ora dobbiamo battere la Spal e sperare che gli altri risultati vadano bene. Trenta gol in stagione? Era difficile crederci all'inizio. Sono arrivato dalla Polonia in un campionato difficile come la Serie A. E' un buon risultato ma spero che la prossima stagione sia ancora migliore. Futuro? Non ci penso. Abbiamo l'ultima partita. Spero che giocheremo la Champions, sarebbe perfetto".