Rimasto ai margini del progetto Juventus, nel corso della sessione di mercato di gennaio Sami Khedira ha lasciato Torino per andare a giocare in Bundesliga, con la maglia dell'Hertha Berlino. Una seconda metà di stagione di certo non soddisfacente per il centrocampista: la sua squadra è implicata per la lotta per non retrocedere e il suo contributo si limita a sei presenze in campionato, per un totale di 206 minuti. Secondo quanto riporta todofichajes.com, Khedira potrebbe ora tornare nella Liga. L'entourage dell'ex Real Madrid, infatti, sarebbe stato contattato dalla dirigenza del Betis.