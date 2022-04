Il suo ritorno era stato accolto con entusiasmo dalla famiglia bianconera, anche perché reduce da una stagione positiva con il Psg, ma non è andata così bene alla Juventus. Moise Kean è senza dubbio tra le delusioni dell'anno, non ha convinto e non solo per i pochi gol segnati (5 in totale) ma anche per l’impegno. E i 19 centri con cui chiuse la scorsa stagione sono un miraggio. Come scrive la Gazzetta, ora la Juve ragiona sul futuro: ha giocato poco, ma sfruttato male le occasioni che Allegri gli ha concesso. Moise è arrivato dall’Everton in prestito biennale (3 milioni al primo anno, 4 al secondo) con un riscatto fissato a 28 milioni e subordinato al raggiungimento di determinati obiettivi, più bonus. Circa 38 milioni complessivi, una cifra elevata. La Juve fa le sue valutazioni e una delle ipotesi possibili è rinegoziare l’accordo con l’Everton, cercando di spuntare condizioni economiche più favorevoli. Oppure cercare un acquirente...