Mario, sul Corriere della Sera, parla così del nuovo corso della Juventus: "La Juve quasi non gioca a Firenze, poche volte passa la metà campo, Di Maria è sostituito a metà gara, Milik usa l’unica occasione. La Juve sembra staccarsi dal gruppo con andamento lento, da vecchio signore di campagna, come se il destino del mondo non la riguardasse più. E forse è così".