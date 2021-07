L’ipotesi Manchester United sembra sfumare di giorno in giorno, Florentino Perez ha detto no a un ritorno a Madrid, e pare rimanere concreta solo la strada che porta al Paris Saint-Germain.Come scrive Tuttosport: "Ronaldo potrebbe essere la ciliegina nella stagione che porterà al Mondiale in Qatar. Anche a Parigi però qualche conto devono pur farlo e dopo il rinnovo da 36 milioni a stagione di Neymar e durante la trattativa per il prolungamento di Mbappé, in scadenza tra un anno, l’ingaggio di Ronaldo potrebbe farli sballare. E sembra difficile che il portoghese, più per ragioni di orgoglio e status che per effettiva necessità, possa accettare di tagliarsi lo stipendio. Detto questo, la pista rimane aperta. E rimarrà aperta finché Cristiano Ronaldo non si pronuncerà sul proprio futuro".