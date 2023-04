Luiginon ha dubbi, laal momento ha un problema più evidente di altri. "Una volta c’era il cosiddetto passaggio di consegne. Parlo di. Sono giocatori che trasmettevano lo stile del club, e il modo di vivere i colori bianconeri", le sue parole ai microfoni di 1 Football Club su 1 Station Radio. "Quest’anno la squadra ha riscontrato diverse difficoltà, soprattutto mentali. Il calcio è fatto anche di sentimenti. Si cerca di far passare questo sport come meccanico, ma i calciatori sono persone normali che vivono di emozioni. Combattere contro avversità come quelle di quest’anno, essere in lotta costante in campionato e fronteggiare determinate emozioni può rivelarsi dispendioso. La Juventus dovrà continuare a lottare per la Champions per raggiungere un trofeo che sarebbe un traguardo importante per il club. I tifosi non devono mai perdere la speranza che i giocatori danno il massimo".