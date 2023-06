L'ex allenatore della Juve, Gigi Delneri, ha rilasciato delle dichiarazioni a Calciomercato L'Originale, dove ha parlato del suo passato in bianconero.'La ricostruzione avveniva per gradi. C’era una squadra che doveva fare un campionato di transizione. Era una squadra che poteva arrivare quarta se non avessi perso giocatori come Quagliarella o Iaquinta. Quagliarella dava forza all’attacco, ma così non è stato. Si poteva fare meglio, ma è stata un’annata che ha fatto esperienza. Allenare la Juve è stato un onore, positivo per il mio percorso'.