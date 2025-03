Delneri al Messaggero Veneto: 'La mia Juventus non aveva fatto quel mercato. Thiago Motta cambia troppo, che caos'

Getty Images

L'intervista di Delneri al Messaggero Veneto

Il Messaggero Veneto ha intervistato, allenatore dellanella difficile stagione 2010-11.- "No, anche perché le analisi non sono sempre veritiere. La mia era una squadra in evoluzione, doveva essere un anno di transizione e comunque non ci furono gli investimenti fatti nella scorsa estate. Noi prima degli infortuni di Quagliarella e Iaquinta eravamo terzi in classifica. Poi qualcosa sbagliammo, questo è indiscutibile". THIAGO MOTTA NEL TRITACARNE - "Alla Juve devi giocare sempre per vincere non importa dove, come e quando. Il calcio di Motta è quello di un progetto a lungo termine, fatto sulla cultura del fraseggio, ma Torino non è Bologna, in Emilia danno il tempo di sbagliare ad allenatore e giocatori, alla Juventus no".

- "Beh, in effetti non ci sono giocatori di lungo corso che possono trasmettere questo senso di appartenenza che è un concetto determinante. Io avevo Del Piero e Marchisio e poi Buffon che rientrò dopo l’operazione alla schiena".- "Questo non lo so, ma io sarei favorevole. Il calcio non è fatto solo di tecnica e di tattica".- "Non hanno trovato un ruolo chiaro e definitivo. Cambiano spesso posizione e questo li ha mandati in confusione. Quello di far cambiare posizione ai propri calciatori fa parte della filosofia di Motta che non mi trova molto d’accordo".- "Sì, a patto di un cambio di rotta a cominciare dalla partita con il Genoa. I sette goal presi nelle ultime due gare sono un bel macigno e ci sarà tensione per dover fare risultato a tutti i costi".





