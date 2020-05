Gigi Delneri, ex allenatore della Juventus nella stagione 2010-2011, ha rilasciato un’intervista a Il Giornale, in cui ha parlato della sua esperienza in bianconero: “Non fui scelto da Agnelli? Non c’è polemica, è la verità: fui scelto da Marotta e Paratici. A Genova avevamo lavorato alla grande, la Juve all’epoca poteva permettersi il sottoscritto, appena qualificatosi per la Champions League. Per il palato dei tifosi, i sarebbe stato bisogno di un Ronaldo anche in panchina. Cè da dire che a Torino non hanno voluto bene neanche ad Ancelotti, sono in buona compagnia. In carriera ho fatto quasi bene dovunque sono andato, non ero l’ultimo arrivato. A quella squadra mancava qualità in mezzo al campo, io Pirlo e Vidal non li ho mai avuti”.



SU BUFFON – “Non scherziamo, non lo misi mai in discussione. Gigi era reduce da un serio infortunio e Storari stava giocando molto bene: non ho mai regalato niente a nessuno. Mi fa molto piacere che Buffon sia ancora al top, resta un esempio per tutti i giovani di oggi: è la passione che muove tutto, non il denaro”.