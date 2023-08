Nell'ampia intervista rilasciata ai microfoni di Tuttosport, l'ormai ex calciatore del settore giovanile della Juve, Lorenzo, ha raccontato la sua decisione di andare a giocare in MLS, nonostante la giovane età e una lunga carriera davanti a se.- "La sento comeNegli Stati Uniti ci sono giovani che arrivano da ogni parte del mondo, ci sono strutture all'altezza e c’è un’organizzazione a livello sportivo che mi ha colpito tantissimo. Sono arrivato a Los Angeles dopo gli Europei e non sono più tornato a casa. Una volta che mi è stata presentata questa offerta, per me è stato naturale dire sì".– "e credo che questo abbia influito maggiormente. I soldi non contano nulla alla mia età. Voglio imparare l’inglese, conoscere un altro mondo e, magari un giorno tornerò in Europa più maturo di quanto lo sia ora. Prima, però, voglio vincere qui".– "Mi vengono i brividi quando penso a lui:a maggior ragione nel momento in cui l’ho visto giocare e allenarsi alla Juve.Mi ha spiegato i vantaggi di vivere qui, il suo parere è stato determinante perchè ho capito che".– "Ricordo quando mi controllavano la pagella, o quanto siano stati parsimoniosi nell’educazione.L’attenzione del club alla nostra disciplina dentro e fuori dal campo. Per me, che arrivavo dal calcio d’oratorio,Mi hanno formato umanamente e professionalmente. E poi ho lavorato con allenatori eccellenti".