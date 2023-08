Lorenzosaluta la. Il difensore classe 2004 è ufficialmente un giocatore del, la squadra di MLS in cui milita anche Giorgio Chiellini, che ne ha annunciato l'acquisto pochi minuti fa (le cifre dell'affare si aggirano intorno ai 4 milioni di euro, con una percentuale sulla futura rivendita).Il giocatore ha voluto salutare i bianconeri con un messaggio sui social: "Per 10 anni ho avuto l’onore e il privilegio di indossare questa maglia speciale, ho dato il massimo per difendere ed onorare questi colori ogni giorno", le sue parole. "Sono e sarò grato per sempre a questo club e a tutte le persone che hanno lavorato con me e per me, per avermi fatto crescere come giocatore e come uomo, grazie di cuore a tutti. FINO ALLA FINE". Qui sotto il suo post.