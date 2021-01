Fabiana Della Valle, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuta ai microfoni di Radio Sportiva per parlare del mercato della Juventus. Queste le sue parole: "Quagliarella? Sicuramente uno dei pochi giocatori per il quale la Juventus ha fatto un vero passo. I bianconeri cercano un attaccante con determinate caratteristiche, soprattutto economico perché non ci sono tanti soldi da spendere. Fabio sarebbe perfetto anche dal punto di vista tattico e conosce sia Pirlo che l'ambiente. Poi non so quanto sia fattibile, ha 38 anni e alla Juventus passerebbe molto tempo in panchina, non è escluso che possa rinnovare con la Sampdoria".