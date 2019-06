Diego Della Valle, ormai ex proprietario della Fiorentina, venduta all'italo-americano Rocco Commisso, ha parlato del futuro del club viola e, in particolare, della possibile cessione di Federico Chiesa in estate alla Juventus, sulle pagine de Il Corriere dello Sport: "Chiesa? Deve restare e resterà almeno un altro anno. Io i contratti li rispetto e li faccio rispettare, Chiesa è centrale nel progetto Fiorentina sviluppato da Commisso. Lui non può presentarsi a Firenze senza Chiesa e lo sa bene. Se abbiamo scelto lui è perché siamo convinti di fare il bene della Fiorentina... L’ultima partita, quella col Genoa, l’ho trovata imbarazzante e non mi spingo oltre. Una non-partita. Posso comprendere la paura, ma non un atteggiamento come quello tenuto dalle due squadre. Montella ha trovato una squadra svuotata, eppure i valori tecnici non mancano: Chiesa, Veretout, Pezzella, Muriel, Biraghi".